ケムリ研究室による舞台『サボテンの微笑み』に出演する、瀬戸康史さんのインタビューをお届けします。KERA作品の日々作り上げていく感じが楽しいですケムリ研究室とは、ナイロン100°Cを主宰する劇作家で演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（以下、KERA）さんと緒川たまきさんが始めた演劇ユニット。2021年に上演した『砂の女』が第29回読売演劇大賞優秀作品賞を受賞するなど、その高い作品性で注目を集めている。「ここに呼ん