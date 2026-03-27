女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年3月7日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝世の中にはいろいろな趣味趣向の人がいる。本人でさえ自分の心がどこに向いていくのかわからないこともある。自らの不倫で、夫が思いがけない態度に出てきたことで夫婦の関係が変わったという女性がいる。◆師弟関係から略奪婚へ「うちは夫婦とい