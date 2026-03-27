撮影：渡会 春加取材・文・編集：五十嵐 紫月／マイナビウーマン編集部撮影場所：WeWorkリンクスクエア新宿コロナ禍を経て、現在ではすっかり社会に浸透したリモートワーク。ライフスタイルに合わせて働き方を選べる時代へと社会は少しずつ変化していますが、まだ出社通勤が一般的だった時代に、SNS運用という強みを武器にスクールを立ち上げ、女性のキャリアの選択肢を広げる支援を行っている女性がいます。女性向けのリモートワ