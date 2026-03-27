テーラーメイドのパターといえば「Spider」シリーズを思い浮かべる人も多いはず。そんな同社のパターラインに、新たなスタンダードモデルが登場した。それが「SYSTM2（システム2）」だ。ブレードタイプを中心としたクラシックな形状にテーラーメイドのテクノロジーを融合。構えやすさや打感、安定性など、パターに求められる性能をバランスよく高めている。