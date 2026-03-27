Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）第1話・第2話が、あす28日午前0時から配信スタートする。これに先がけてあらすじと場面写真が公開された。【場面カット】カッコイイ…和装姿の岩本照＆松田元太今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナ