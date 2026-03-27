岩本照＆松田元太“カラちゃんとシトーさん”が長野と鎌倉で極上体験 『カラちゃんとシトーさんと、』第1話＆第2話あらすじ
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoの連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）第1話・第2話が、あす28日午前0時から配信スタートする。これに先がけてあらすじと場面写真が公開された。
【場面カット】カッコイイ…和装姿の岩本照＆松田元太
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマだ。
■第1話「カラちゃんとシトーさんと、日本のフィンランド」あらすじ
ファッションモデルとして華やかな世界で活躍する加良木蒼（カラちゃん）は、その裏で、忙しない日々に疲れを抱えていた。そんな彼をヘアスタイリストの紫桃みちる（シトーさん）が、いつものようにサウナ旅へと誘う。二人が向かった先は長野の野尻湖にほど近い、森の中にたたずむサウナ施設。大自然の中でサウナ、水風呂、外気浴、そして名物グルメを堪能しながら、二人は他愛ない会話を重ねていく。やがてシトーさんは、かつて友人との間で起きた“ある出来事”を語り出す…。
■第2話「カラちゃんとシトーさんと、鎌倉ベーター」あらすじ
カラちゃんとシトーさんの二人が向かったのは鎌倉。カラちゃんおすすめのハンバーガーを目当てに店を訪れる二人だったが、まさかの完売。落胆するカラちゃんだが、なぜか“エレベーターの理不尽さ”について怒るシトーさん。気分転換に着物をレンタルした二人は、鎌倉の街を散策しながら食べ歩きや神社巡りを楽しむことに。カラちゃんの“波動”を頼りに、ようやく辿り着いた店で絶品スペアリブに舌鼓を打ち、二人は鎌倉のホテルへ。そこで待っていたのは抹茶体験と極上のサウナだった。サウナの蒸気に包まれながら、今日一日の出来事を思い返す二人。それぞれが胸に浮かべる思いとは――。
【場面カット】カッコイイ…和装姿の岩本照＆松田元太
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとに実写化。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされていくヒーリングドラマだ。
ファッションモデルとして華やかな世界で活躍する加良木蒼（カラちゃん）は、その裏で、忙しない日々に疲れを抱えていた。そんな彼をヘアスタイリストの紫桃みちる（シトーさん）が、いつものようにサウナ旅へと誘う。二人が向かった先は長野の野尻湖にほど近い、森の中にたたずむサウナ施設。大自然の中でサウナ、水風呂、外気浴、そして名物グルメを堪能しながら、二人は他愛ない会話を重ねていく。やがてシトーさんは、かつて友人との間で起きた“ある出来事”を語り出す…。
■第2話「カラちゃんとシトーさんと、鎌倉ベーター」あらすじ
カラちゃんとシトーさんの二人が向かったのは鎌倉。カラちゃんおすすめのハンバーガーを目当てに店を訪れる二人だったが、まさかの完売。落胆するカラちゃんだが、なぜか“エレベーターの理不尽さ”について怒るシトーさん。気分転換に着物をレンタルした二人は、鎌倉の街を散策しながら食べ歩きや神社巡りを楽しむことに。カラちゃんの“波動”を頼りに、ようやく辿り着いた店で絶品スペアリブに舌鼓を打ち、二人は鎌倉のホテルへ。そこで待っていたのは抹茶体験と極上のサウナだった。サウナの蒸気に包まれながら、今日一日の出来事を思い返す二人。それぞれが胸に浮かべる思いとは――。