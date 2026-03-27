プロ野球はきょう27日、セ・パ両リーグが開幕し、計6試合が行われる。2リーグ制以降では初となるリーグ連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。敵地で前日練習に臨んだ佐藤輝明内野手（27）は、フリー打撃で40スイングし、柵越え14発。右中間最深部にある、ドジャース・大谷翔平が描かれた「SECOM」のデジタル看板を越える推定飛距離150メートルの超特大弾も放って調整した。球団日本人選手初の2年連続本塁打王など、