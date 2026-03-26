朝日広告社は3月19日、20代〜80代の男女を対象に実施した「第5回ウェルビーイング調査」の結果を発表しました。■ “自分に価値がある”自己肯定感は、推しがある人の方が7.5ptも高い結果に推し活をしている、していない人に分け、普段の生活は幸せだと思うか尋ねました。推し活をしている人の幸福度は67.3％、していない人は63.4％となり、推し活をしている人の方がやや幸福度が高いことがわかりました。推し活をしている人の自己