推し活が幸福度を高めることが明らかに。推しの対象は男性はスポーツ系、女性は？

朝日広告社は3月19日、20代〜80代の男女を対象に実施した「第5回ウェルビーイング調査」の結果を発表しました。

■ “自分に価値がある”自己肯定感は、推しがある人の方が7.5ptも高い結果に

推し活をしている、していない人に分け、普段の生活は幸せだと思うか尋ねました。推し活をしている人の幸福度は67.3％、していない人は63.4％となり、推し活をしている人の方がやや幸福度が高いことがわかりました。

推し活をしている人の自己肯定度（自分に価値があると思う）は50.6％、していない人は43.1％でした。こちらも推し活をしている人の方が7.5pt高く、明確な差が見られました。

全体での推し活率は21.8％でした。男女別で見ると、女性が27.8％となり、男性を12.1pt上回っています。若年層ほど高く、女性20代は56.0％、男性20代と女性30代が40％超でした。

推し活の対象について複数回答で聞いたところ、男性は「スポーツチーム」（22.7％）、「女性アイドル(グループ)」（22.3％）が多くなっています。女性全体では「男性アイドル(グループ)」（41.6％）、「キャラクター」（20.3％）が上位を占めました。

■調査概要

対象者： 全国の20代〜80代男女

サンプルサイズ：2,800

調査期間： 2025年11月21日（金）〜2025年11月27日（木）

調査方法： インターネット調査

調査主体： 朝日広告社 サステナラボ

（フォルサ）