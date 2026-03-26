私たちの「大好きな遊び場」といえば、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）。なかでも、一歩足を踏み入れるだけでゲームの世界にワープしたような没入感が味わえる『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が、2026年3月18日に、ついに開業5周年を迎えました！今回は、大人女子も全力で「無敵」になれる、5周年のアニバーサリーイベントの魅力をたっぷりご紹介します。■テーマは「We are all STARS!」みんなが主役の5周年5周年