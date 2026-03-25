E-girlsとして活躍し、現在はモデルとして活動する佐藤晴美さんが、30歳で挑んだのは、次世代へと想いをつなぐプロデュースという未知なる世界。プレイヤーから託す側へ、その舞台裏を辿る。パフォーマーとして踊り続けてきた彼女は、今育てる側に立っている。幼少期からダンスに親しみ、16歳でオーディションに合格。E-girlsの2代目リーダーとして一時代を築き、解散後はモデルとしても存在感を確立した佐藤晴美さん。自身がプロ