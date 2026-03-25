【史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～】 3月25日連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月25日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の連載をサンデーうぇぶりにて開始した。 第1話「梁山泊ふたたび！」では、修行の日々を過ごしつつ、達人になれるかを悩む兼一に隼人がアドバイスを送る。一方、武術会では不穏な空気が