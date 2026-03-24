MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子と特別顧問の黒柳徹子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。3月17日（火）に2時間スペシャルで放送された同番組では、世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの偉業が紹介された。偉大なる祖母・英恵さんについて、孫・森泉は「最後の最後までかっこいい女性」と称える。そして、英恵さん