話題のあの人がメンバーカラーとリンクしたメイクで登場！ 今回は、超ときめき♡宣伝部の杏ジュリアさんです。パープルのイメージは「お上品」。選べたとしてもこの色でした「超ときめき♡パープル」は入ったときから決まっていた色なんですけど、自分で選べたとしてもやはりパープルだっただろうと思ってます。私のなかで、パープルのイメージは「お上品」。私はバレエをやっていたおかげでダンスがしなやかだったり、