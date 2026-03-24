淡々と「敵」を排除していく主人公の姿に、溜まりに溜まったストレスが浄化される。横山了一さんの『ボスママに徹底的に復讐する話』は、まさに現代のストレス社会に放たれた一筋の光だ。家族を壊した取り巻きたちの「保身」を剥ぎ取り、地獄へ突き落とすスピード感あふれる反撃劇。過酷な状況を描ききった横山さんに、ママ友社会の生き抜き方を聞いてみた。【漫画】本編を読むボスママ13■逃げ場のないママ友地獄。最強のヤンキー