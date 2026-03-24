【スカッと漫画】「上等だよォ…」ヤンキーが人間関係ドロドロなママ友地獄に一人で切り込んだら…!?【作者に聞く】
淡々と「敵」を排除していく主人公の姿に、溜まりに溜まったストレスが浄化される。横山了一さんの『ボスママに徹底的に復讐する話』は、まさに現代のストレス社会に放たれた一筋の光だ。家族を壊した取り巻きたちの「保身」を剥ぎ取り、地獄へ突き落とすスピード感あふれる反撃劇。過酷な状況を描ききった横山さんに、ママ友社会の生き抜き方を聞いてみた。
【漫画】本編を読む
■逃げ場のないママ友地獄。最強のヤンキー姉がすべてをぶち壊す！
病室で見たのは、ママ友いじめにより意識不明の重体となった妹・ミゼの変わり果てた姿だった。その無念を晴らすべく、瓜二つの双子の姉・リゼが、妹に成り代わってPTAに潜入する。標的は、絶対的権力を持つボスママ・ツバキと、彼女に同調して嫌がらせに加担した7人のメンバー。一人、また一人とターゲットを追い詰めていく、予測不能なスイッチング復讐劇が幕を開ける！
■「ほどよく気楽に」作者が語る、ママ友社会を生き抜くコツ
――作中には年齢も家庭状況も異なる７人のママ友が登場します。実際のママ友社会でもさまざまな人がいますが、ママ友と良好な関係を保つための上手な付き合い方やコツがあるとしたら何だと考えますか？
僕にはわかりませんが、適度な距離感を保つことと妻が言っていたような気がします。
――最後に、ママ友付き合いで悩んでいる方々へのメッセージをお願いいたします。
密なママ友の関係もいつかは終わるので、ほどよく気楽に頑張ってください…！
■取材協力：横山了一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■逃げ場のないママ友地獄。最強のヤンキー姉がすべてをぶち壊す！
■「ほどよく気楽に」作者が語る、ママ友社会を生き抜くコツ
――作中には年齢も家庭状況も異なる７人のママ友が登場します。実際のママ友社会でもさまざまな人がいますが、ママ友と良好な関係を保つための上手な付き合い方やコツがあるとしたら何だと考えますか？
僕にはわかりませんが、適度な距離感を保つことと妻が言っていたような気がします。
――最後に、ママ友付き合いで悩んでいる方々へのメッセージをお願いいたします。
密なママ友の関係もいつかは終わるので、ほどよく気楽に頑張ってください…！
■取材協力：横山了一
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