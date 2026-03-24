台湾メディアの鏡週刊は23日、日本旅行を巡ってネットユーザーが発した「名言」が反響を呼んだことを伝えた。記事はまず、日本が桜のシーズンを迎える中、大勢の台湾人が日本への旅行を準備していると言及。そして、あるネットユーザーがSNSへの投稿で「海外旅行における思い込み」を整理し、理性と適度なペースを保つよう呼び掛けたことを紹介した。記事によると、このネットユーザーが発した「名言」は出費や体力を理性的にコン