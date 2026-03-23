青葉真司死刑囚2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、一審京都地裁の死刑判決後に自ら控訴を取り下げた青葉真司死刑囚（47）に関し、弁護人は23日、本人による控訴取り下げを有効として死刑確定を維持した大阪高裁の決定に異議を申し立てた。本人が昨年1月に控訴取り下げ書を提出。弁護側が効力を争ったが、高裁が今月17日「判断能力自体は問題がなかった」として、控訴取り下げを有効とする決定を出していた。