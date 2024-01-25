MBSテレビは、28日深夜放送のドキュメンタリー『映像’24』枠で、大阪・北新地の放火殺人事件の被害者遺族の姿を追った『兄から妹へ〜北新地放火殺人・遺族の2年〜』を放送する（深0：50〜1：50※関西ローカル）。【写真】北新地放火殺人事件で犠牲になった西澤弘太郎院長2021年12月、北新地の「西梅田こころとからだのクリニック」で起きた放火殺人事件。容疑者を含む26人が亡くなった。犠牲者のなかには院長の西澤弘太郎さ