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36人が亡くなった京アニ放火殺人事件、被告に死刑判決 京都地裁

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 36人が亡くなった京都アニメーション放火殺人事件の裁判
  • 京都地裁は被告に対し、死刑を言い渡した
  • 被告は京アニ第1スタジオに放火し、36人を殺害した罪などに問われている
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