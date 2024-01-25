36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、京都地裁は2024年1月25日、殺人罪などに問われた青葉真司被告に求刑通り死刑判決を言い渡した。報道を受け、弁護士の橋下徹氏がX（旧ツイッター）で、青葉被告の治療にあたった医師に改めて敬意を表した。全身の93％をやけどして意識不明だった青葉被告19年7月に起こった京都アニメーション放火殺人事件では、京都アニメーション第1スタジオへの放火により36人が死亡