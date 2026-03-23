バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」からスヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーション第3弾が登場！2026年4月1日(水)から発売開始となる新作ラインナップを一気にチェックしていこう。【写真】「PEANUTS」×「シュガーバターの木」のコラボ第3弾を見るスヌーピーのデザインがかわいい！「シュガーバターの木」コラボ第3弾が2026年4月1日(水)から発売スタート■春夏の新作フレーバー