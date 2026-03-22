料理の楽しさや食の大切さを伝えようと、小学生の親子を対象にしたユニークなレシピコンテストが開かれました。このコンテストは、金沢と野々市で都市ガス事業などを展開する金沢エナジーが初めて開催したもので、エリア内に住む小学生の親子を対象に、地元食材を使ったピクニックに持っていきたいお弁当レシピを募りました。25組の中から、グランプリに選ばれたのは、西村さん親子が考案した、「花咲く笑顔満点弁当」