コーヒーといえばクロロゲン酸（ポリフェノール）が含まれ、抗酸化作用で活性酸素の害を防ぎ、老化を防止する――とはよく知られた話。それも魅力なのだが、近年コーヒーで注目を集めるのは「トリゴネリン」という成分だ。これが「認知症、細胞の老化」の予防に作用するという。トリゴネリンを失わない、最強の飲み方とは？“コーヒー博士”として知られる東京薬科大学名誉教授の岡希太郎氏が伝授する。著者をフォローすると、笹