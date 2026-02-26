作者・送達ねこさんのもとには同僚たちから体験談が届く【漫画】本編を読む町の隅々まで郵便物を配達して回る現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した送達ねこ(@jinjanosandou)の『郵便屋が集めた奇談』が反響を呼んでいる。「配達があるので怖がってばかりもいられず、ただただ怪異に出合う郵便局員たちの話」だと著者は語る。同僚たちの体験を漫画化していくうちに、著者のもとには他局からも体験談が届