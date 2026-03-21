「ムーミン ぬいぐるみマスコット３」が、2026年3月27日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞ムーミン ぬいぐるみマスコット3をチェック！（写真6点）『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々