免疫の異常によって自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患の一つで、手足に腫れや痛み、変形などを引き起こす病気「関節リウマチ」。【映像】関節リウマチで変形した“手と足”（実際の映像）高市総理も長年患っており、衆院選期間中、予定されていたNHKの討論番組を関節リウマチが原因で急遽欠席した。リウマチ当事者からは「朝起きて急に痛み出すこともある」「リウマチなんだから無理しないで」と体調を懸念する声があがっ