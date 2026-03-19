『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式SNSが更新され、Snow Manの宮舘涼太の笑顔ショットが公開された。 【写真＆動画】宮舘涼太『黄金のワンスプーン！』場面写真＆コメント／予告映像 ■宮舘涼太＆浮所飛貴らが長野へ！ 3月20日放送回では、宮舘が愛され食材を求め、ACEesの浮所飛貴、アンタッチャブルの柴田英嗣とともに長野旅へ。超希少な「幻の豚肉」と今が旬の「長芋」を使った地元ならではの絶品料理を堪