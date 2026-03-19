富士急ハイランドに、サンエックスキャラクターの世界観を常設でお楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」が誕生！2026年夏にオープンする「サンエックス パラダイス」のロゴと新キービジュアルが初公開されました☆ 富士急ハイランド 常設新エリア「サンエックス パラダイス」オープン 開業日：2026年夏面積：約6,500平方メートル所在地：〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原５丁目６−１営業時間：富士急ハ