富士急ハイランドに、サンエックスキャラクターの世界観を常設でお楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」が誕生！

2026年夏にオープンする「サンエックス パラダイス」のロゴと新キービジュアルが初公開されました☆

富士急ハイランド 常設新エリア「サンエックス パラダイス」オープン

開業日：2026年夏

面積：約6,500平方メートル

所在地：〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原５丁目６−１

営業時間：富士急ハイランド営業時間に準ずる

年間休日：不定休

「サンエックス パラダイス」は、富士急ハイランド内のかつて「ミニ富士」と呼ばれた旧施設の跡地に誕生する、広さ約6,500平方メートルのテーマエリア。

富士山を望む絶好のロケーションのもと「サンエックスユニバース」のキャラクターたちの世界観を体感できるアトラクション、レストラン、ショップなどを展開する世界で唯一の屋外型テーマパークです。

今回公開された新キービジュアルでは、「サンエックス パラダイス」のオリジナル衣装をまとったキャラクターたちが遊園地のわくわく感と“癒し”が同居する新エリアでゲストをお迎えする様子を表現。

なお、エリア内には、「リラックマ」「すみっコぐらし」などの人気キャラクターをはじめ、さまざまなキャラクターが登場予定です☆

「サンエックスユニバース」とは

「サンエックスユニバース」は、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。

懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。

サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じることができます☆

「サンエックス パラダイス」の開業により、幅広い世代がそれぞれのスタイルで楽しめる“新しい体験型パーク”としてますます進化していく富士急ハイランド。

富士急ハイランドに2026年夏オープンする常設新エリア「サンエックス パラダイス」の紹介でした☆

2026年オープン決定！サンエックスユニバース&富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見 2026年オープン決定！サンエックスユニバース&富士急ハイランドサンエックス新エリア開業発表記者会見 続きを見る

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