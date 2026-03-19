7人組グループ・BTSは19日午前0時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のミュージックビデオ（MV）ティザー映像を追加公開した。【動画】BTS、大きな船の上で7人が姿を見せる…「SWIM」ティザー映像18日に公開された最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめる女性の姿で好奇心を刺激したのに対し、今回はついにBTSのメンバー7人が姿を現した。映像は「SWIM」