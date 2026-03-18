NHKは18日、同局放送センター（東京・渋谷区）の情報システム登録者へのメールを誤送信し、職員や外部関係者3万2940人分のメールアドレスが送信グループ内で確認できる状態になっていたと発表した。現時点で二次被害は確認されておらず、送信先に対して受信したメールを破棄するよう依頼したとしている。【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージ発表によると、17日午後7時ごろ、NHK放送センターの情報