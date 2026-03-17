フジテレビは17日、『ホンネ喫茶永田町』（後7：00）を放送する。この番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、今だからこそ“ホンネで話したいこと”をトークする番組の第2弾。昨年12月23日に放送した第1弾では、堀江貴文がおよそ20年ぶりにフジテレビの番組に出演したことが話題に。さらに超豪華メンバーによるニッポンを良くするためのホンネが飛び出した。第2弾でも話題の時事ニュースやニッポンが抱え