加藤浩次と政治家軍団の本音バトル第2弾が放送決定 アンガールズ田中も直球質問「タレント議員の出馬要請は…」
フジテレビは17日、『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）を放送する。この番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、今だからこそ“ホンネで話したいこと”をトークする番組の第2弾。昨年12月23日に放送した第1弾では、堀江貴文がおよそ20年ぶりにフジテレビの番組に出演したことが話題に。さらに超豪華メンバーによるニッポンを良くするためのホンネが飛び出した。第2弾でも話題の時事ニュースやニッポンが抱えるさまざまな課題について、スタジオで熱く楽しくトークしていく。
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今回ホンネを語り合うべく集まったのは、自由民主党の細野豪志議員、大空幸星議員、中道改革連合・小川淳也議員、渡辺周議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党・神谷宗幣代表といった、政界を代表する豪華な顔ぶれ。さらに杉村太蔵、青山和弘、田崎史郎らも集結し、さまざまな角度から意見を交わし合う！
今回のトークテーマは「消費減税は本当にやるべきなのか？」「アメリカのイラン攻撃について日本は何をどうすべきなのか？」などさまざま。自民党は飲食料品に限り２年間の消費税ゼロという公約を掲げているが、これは本当に生活者のためになるのか。街頭インタビューで上がった消費者の声とともに、政治家らがホンネを漏らす。さらに日本維新の会も公約として掲げた社会保険料減額について、吉村代表が今の思いを打ち明ける。消費減税と社会保険料減額、どちらを先にやるべきなのか。激論の先に答えは導かれるのか？
さらに現在、世界中を巻き込む事態へと発展しているイラン紛争。日米首脳会談を目前に控える中、日本が取るべき最善の策はどれなのか。複雑な外交問題と向き合う政治家たちのホンネが飛び出す。
スタジオゲストから政治家陣へ直球質問も。若者代表としてやってきたゆめぽてから「物心ついた時から今までずっと工事している道路がある。何のための工事…？」と、地元・京都で長年続いている道路工事についての疑問が飛び出す。大阪府知事でもある吉村代表による見解は？さらに、田中卓志からは「タレント議員の出馬要請は、どんな基準で選んでいる？」という直球質問が。政治家たちの答えはいかに。
今回ホンネを語り合うべく集まったのは、自由民主党の細野豪志議員、大空幸星議員、中道改革連合・小川淳也議員、渡辺周議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党・神谷宗幣代表といった、政界を代表する豪華な顔ぶれ。さらに杉村太蔵、青山和弘、田崎史郎らも集結し、さまざまな角度から意見を交わし合う！
今回のトークテーマは「消費減税は本当にやるべきなのか？」「アメリカのイラン攻撃について日本は何をどうすべきなのか？」などさまざま。自民党は飲食料品に限り２年間の消費税ゼロという公約を掲げているが、これは本当に生活者のためになるのか。街頭インタビューで上がった消費者の声とともに、政治家らがホンネを漏らす。さらに日本維新の会も公約として掲げた社会保険料減額について、吉村代表が今の思いを打ち明ける。消費減税と社会保険料減額、どちらを先にやるべきなのか。激論の先に答えは導かれるのか？
さらに現在、世界中を巻き込む事態へと発展しているイラン紛争。日米首脳会談を目前に控える中、日本が取るべき最善の策はどれなのか。複雑な外交問題と向き合う政治家たちのホンネが飛び出す。
スタジオゲストから政治家陣へ直球質問も。若者代表としてやってきたゆめぽてから「物心ついた時から今までずっと工事している道路がある。何のための工事…？」と、地元・京都で長年続いている道路工事についての疑問が飛び出す。大阪府知事でもある吉村代表による見解は？さらに、田中卓志からは「タレント議員の出馬要請は、どんな基準で選んでいる？」という直球質問が。政治家たちの答えはいかに。