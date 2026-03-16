株式会社シグマは、4月18日（土）から京都市内で開催される国際写真祭「KYOTOGRAPHIE 2026」および参加型フェスティバル「KG+ 2026」に協賛すると発表した。 シグマが両イベントに協賛するのは9回目。今回は公式プログラムの「森山大道展」および「フェデリコ・エストル展」をサポートするほか、KG+のコンペティション部門である「KG+ SELECT 2026」の単独スポンサーとして、ファイナリスト10名の特別展を支援する