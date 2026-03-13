元文部科学事務次官の前川喜平氏が2026年3月13日にXを更新し、高市早苗首相に対し、「『急性肺炎』になって訪米やめろ」とポスト。批判が多く集まり、自民党の広報本部長である鈴木貴子衆院議員も批判している。鈴木貴子議員「民主主義は、相手の不幸を願う言葉ではなく」高市首相は12日、中東諸国の駐日大使らとの会合を予定していたものの、体調不良で急遽欠席し、木原稔官房長官が対応。高市首相は風邪の疑いがあると報じられて