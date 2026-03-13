三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVENらが所属し、滝沢秀明が代表取締役社長を務めるTOBEが、ファンクラブチケットに関して、見解を示した。 （関連：IMP.はなぜ野心を燃やし続けるのか2026年に向けての狼煙『MAGenter』完成――挑戦の日々を語り合う） TOBEは、「従来お客様より多くのお問合せをいただいておりますご質問について、ご案内いたします」と前置きをしたうえで、4月20日、21日、2