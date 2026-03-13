三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVENらが所属し、滝沢秀明が代表取締役社長を務めるTOBEが、ファンクラブチケットに関して、見解を示した。

TOBEは、「従来お客様より多くのお問合せをいただいておりますご質問について、ご案内いたします」と前置きをしたうえで、4月20日、21日、22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（ナゴヤドーム）、5月16日、17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて開催される所属アーティストによる合同コンサート『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』のファンクラブチケットの申し込み有無や抽選結果が今後の各アーティストの公演の抽選結果に与える可能性はないと明言。「抽選は公演ごとに行っております。特定の公演の申込み有無や抽選結果が、次回以降の抽選に影響することはございません。また、お申込みをされない場合や、落選の場合、次回以降の抽選で当選しやすいということはございません」とし、ただし、当選したにもかかわらず入金期限切れを繰り返した場合には、次回以降の抽選に影響する場合があることを説明している。

また、チケットの当選権利の譲渡・転売については「有償無償に関わらず禁止しております。また、いかなる理由でも非正規ルートで入手されたチケットでのご入場はお断りいたします。必ずご購入されたご本人様のご来場をお願いします」とあらためてアナウンス。すでに公開されているガイドライン（※1）に沿う形でチケットの不正売買については禁止とする立場を再度提示している。

ファンクラブチケットに関するお知らせ

日頃より、弊社所属アーティスト、並びにTOBEを応援いただきまして、誠にありがとうございます。 従来お客様より多くのお問合せをいただいておりますご質問について、ご案内いたします

■「to HEROes ~TOBE 3rd Super Live~」の申込み有無や抽選結果が、今後の各アーティスト公演の抽選に与える影響について 抽選は公演ごとに行っております。特定の公演の申込み有無や抽選結果が、次回以降の抽選に影響することはございません。また、お申込みをされない場合や、落選の場合、次回以降の抽選で当選しやすいということはございません。ただし、当選されたにも関わらず、入金期限切れを繰り返された場合は、次回以降の抽選に影響する場合がございます。 ■当選権利の譲渡・転売について チケットの当選権利の譲渡・転売は有償無償に関わらず禁止しております。また、いかなる理由でも非正規ルートで入手されたチケットでのご入場はお断りいたします。必ずご購入されたご本人様のご来場をお願いします。下記のガイドラインも併せてご確認ください。https://tobe-official.jp/guideline#main5 皆様に安心して応援いただくために、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

TOBE オフィシャルサイト：https://tobe-official.jp

※1：https://tobe-official.jp/guideline#main5

（文=リアルサウンド編集部）