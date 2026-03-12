ニンニクやパセリなどが練り込まれたバターがのったラーメン。茨城・つくば市で人気の店ですが、繰り返される迷惑行為に困っているといいます。七福軒・青木良夫店主：うちにラーメンを食べに来た客が、帰りに駐車場から出られなくなった、迷惑駐車があって。店を始めてからずっと。そのたびに車の持ち主を捜して、車をどかしてくださいと。こちらのラーメン店では、18台分の駐車場を同じ敷地内にある複数の店でシェアしています。