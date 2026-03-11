回転寿司のスシローは、2026年3月11日から24日まで、「活〆桜鯛」と「ジャンボとろサーモン」をお得な価格で販売しています。大切りのサーモンが110円から3月11日から24日まで、「活〆桜鯛」を通常価格180円〜のところ150円〜で販売中。また、「ジャンボとろサーモン」も110円〜とお得な価格で登場しています。・活〆桜鯛一度も冷凍していない鮮度の良い状態の鯛を150円〜で販売。生だからこそ味わえる、弾力ある食感と旨みが楽し