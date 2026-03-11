お笑いコンビTKOの木本武宏（54）が10日、X（旧ツイッター）を更新。実家の自動車工場で働いている最新ショットを公開した。木本は1月19日、自身のインスタグラムで実弟から「兄貴、手伝ってくれないか」と連絡があり、経営状態が芳しくないという実家の車販売＆修理工場「木本自動車」を手伝うことにしたと明かしていた。「今の自分には車関係の知人がたくさんいる。そんな仲間の知恵や協力を得たら今より少しは良くなるんじゃな