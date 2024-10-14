不同意性交容疑での書類送検を受けて、所属の吉本興業から契約を解除されたお笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二。【写真】事件が起きた7月以降、変化が生じていた斉藤妻の“長男・顔出し”SNS昨年は立て続けに不倫疑惑が報じられたこともあり、今回ばかりは“一発退場”の措置となってしまったが、コンプライアンスに重点を置く現在の吉本興業にとって「もはや“切らざるを得ない”存在だった」（芸能プロ関