Snow Manの公式YouTubeで最新のショート動画が公開。渡辺翔太、向井康二、岩本照、ラウール、深澤辰哉が登場した。 【動画】Snow Manの最新ショート動画／【画像】Snow Man 新アーティスト写真（集合＆ソロ） ■ラウール発案の“汗だく”企画が始動！ 動画は「【汗だく】ラウールpresents企画始動」というコメントとともに公開。 5人はブラックのTシャツにライトグレーのハー