週末にかけても、スギ花粉の大量飛散が続くでしょう。名古屋など連日「極めて多い」ランクの所もあります。3月下旬からはヒノキ花粉の飛散がピークを迎えるため、万全の対策をしてください。雨でも花粉が飛散今日10日(火)は、九州から関東を中心にスギ花粉が飛びやすいでしょう。花粉の飛散量は、名古屋で「極めて多い」ランクです。昼頃まで雨や雪の降る所があるため、多少飛散が抑えられるものの、それでも東京は「非常に多い」