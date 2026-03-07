「しないの？パパ活」中学の友達に「めっちゃ稼げる」「2〜3割の子はやってる」と誘われて…【漫画】本編を読むグラハム子(@gura_hamuco)さんは、女性の心の成長をテーマに描き続ける漫画家だ。新刊『娘がパパ活していました』では、安易な気持ちでパパ活に足を踏み入れた15歳の娘・千紘と、その事実に直面した母の葛藤をリアルに描いている。■安易な入り口と搾取のリアル「娘がパパ活をしていました」01「娘がパパ活をしていまし