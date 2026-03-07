富山市の国道の交差点で乗用車と軽自動車が出会い頭に衝突し、軽自動車に乗っていた38歳の母親と14歳の息子が死亡しました。【映像】事故現場の様子7日午前5時半ごろ富山市八町にある国道8号の交差点で「車が横転している」と通りかかった人から110番通報がありました。警察によりますと、26歳の男性が運転する乗用車と親子が乗る軽自動車が出会い頭に衝突し、軽自動車は横転しました。この事故で軽自動車を運転していた上