春になると、髪のベタつきやパサつき、頭皮のかゆみに悩む人が急増します。その原因は、空気中を舞う花粉かもしれません。実は花粉は髪や頭皮に付着しやすく、質感の乱れや静電気を招く原因となります。【画像で見る】「えっ…」これが頭に付いた花粉を効率的に落とす“テクニック”です！そこで、花粉症シーズンに実践したい帰宅後のヘアケア習慣や、花粉を吸着しやすいスタイリング剤の特徴、入浴時の正しい予洗い方法など