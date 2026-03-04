溝口勇児氏がＣＥＯを務める「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」は４日、高市早苗首相の名を冠した「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」を巡る騒動で、今後の対応を発表した。先月、「ＮｏＢｏｒｄｅｒＤＡＯ」はプロジェクトの一環で、ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮを発行したが、高市首相が関与を否定。価格が暴落し、金融庁が調査に乗り出す意向を固めている。「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」はこの日、公式Ｘで「ＪａｐａｎｉｓＢａｃｋプロジェクトチームで