まだ幼い妹の隣でゲームをする兄の姿がインスタグラムに投稿され、妹が気になってゲームに集中できない“ほほ笑ましい”様子をとらえた動画が、543万回再生超え、10万7000「いいね！」が付く話題となっている（3日午後2時時点）。【写真一覧】「そんなんじゃスマブラ勝てんぞ」ゲームより妹が気になるお兄ちゃん6兄妹13人家族の日常を発信している父親の西見柿農園さん（@nishimi_kaki_nouen）が「ゲームより妹。みんなに優し