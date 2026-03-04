あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座愛が満ちていく、最高に幸せな日。満ち足りた時間を過ごせるでしょう。その幸せのカギは、あなたのさりげない気配りや優しい一言にあります。「大丈夫？」と声をかけたり、温かい飲み物をいれてあげたり。心に思いついたら、すぐに迷わず行動に移してみてください。